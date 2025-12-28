ПБЗН предупреждава: Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети
© Meteo Balkans/Facebook
Припомняме, че НИМХ издаде оранжев код за опасно силен вятър в 11 области в България.
Ето какво още съветват от пожарната в случай, че сте навън по време на тези лоши метеорологични условия:
Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.
Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.
Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността.
Ако пък сте у дома, добре е да затворите плътно вратите и прозорците.
Още по темата
/
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
09:21
Още от категорията
/
Почина Деян Кюранов
27.12
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Читател: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.