Скулптурата на прасето, която стана символ на най-големите протести в новата ни история напуска жълтите павета и тръгва на турне из страната. По време на обиколката любимецът на народа ще се включи в кампаниите "Опази изборите“ на "Продължаваме Промяната“ и "Ти броиш“ на "Да, България“ за набиране на доброволци, които да станат пазители на вота, като наблюдават секциите в деня на изборите. Това съобщават от коалицията.Инициативата цели да ангажира граждани на местно ниво и да изгради мрежа от хора, готови да защитят честността на изборния процеси. От площад на площад, прасето ще напомня защо излязохме на площадите и защо трябва да гарантираме честен вот.За да се включи в една от двете кампании, всеки пълнолетен гражданин може да попълни формуляр, с който да кандидатства. Може да се избере една от четири доброволчески роли:1. Пазител на вота. При тази роля записалите се ще присъстват в изборните секции през целия изборен ден и при броенето след края му, ще следят за нарушения, ще получават копия от протоколите и ще могат да подават сигнали и жалби.2. Видеонаблюдение при броенето. Включва наблюдение на излъчваното на живо видео в края на изборния ден и проследяване на процеса по преброяване и съставяне на протоколите, подаване на сигнали.3. Видео репортер в изборния ден. Тази роля предвижда заснемане на нередности около изборните секции – купуване на гласове, струпване на хора, нетипично поведение и нарушения.4. Дрон оператор в изборния ден. Тази функция предвижда заснемане с дрон на пространствата около секциите, следи се за организирано извозване на избиратели, струпвания и други нарушения на Изборния кодекс.Първата спирка от Турнето на прасето ще е в Благоевград в понеделник 19 януари 2026 г, където то ще бъде инсталирано в центъра пред Мол Ларго в 10.30 часа и ще остане до 21.30 часа.Прасето вече има и свои профили в социалните мрежи, за да може да контактува с феновете си и те да научават къде ще гостува.