ПП-ДБ: Протестът остава!
ФОКУС припомня, че напрежението около бюджета започна тази сутрин, когато управляващите изненадващо вкараха в пленарната зала за гласуване редовния държавен бюджет за 2026 г. и този на НЗОК, а не удължителния. От ПП–ДБ призоваха за протест, но минути по-късно от ГЕРБ и ИТН обявиха, че двете точки са били внесени по искане на БСП, като подчертаха, че ще гласуват "за“ удължителния бюджет.
"Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме, и веднага гласуваха в обратна посока, което показва само едно – много е важно гражданите да излязат на протест утре. Очевидно се страхуват само от гражданите. Освен опита да се приеме бюджетът, те се опитват да не върнат машините за гласуване, саботират свалянето на охраната на Делян Пеевски, а утре е и заседанието на комисията по закона "Магнитски“, в която настояваме законът да започне да действа и в България“, заяви съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев.
"Прави се всичко възможно това управление да има тези милиарди, за да може да продължи да оперира с тях на изборите и с тях да се купуват гласове'', допълни той.
Мирчев обяви, че протестът се организира за това, че "крадат от бюджета, машините за гласуване, искат да си осигурят милиарди и Сарафов трябва да бъде изметен от прокуратурата".
От своя страна председателят на ПП Асен Василев заяви:
"Хората искат махането на Пеевски и Борисов от българската политическа система. Опитаха се пак да вкарат крадливия бюджет - като казахме, че ще има протести се изплашиха. Борисов и Пеевски продължават да харчат по една детска градина на година за собствената си охрана. Отцепват с жандармерия целия квартал, 20 човека ги охраняват, както и барети, има снайперисти, разположени около къщите и на двамата. Снимали сме го това. Ако Борисов не ползваше такава охрана нямаше да има деца, които не могат да влязат в детска градина в София".
Василев се обърна и към лидерa на ГЕРБ Бойко Борисов с думите:
"Ако Борисов имаше грам останало достойнство и не го е страх, щеше сам да се откаже от охраната си".
"Поставили сме въпроса за Изборния кодекс и изцяло машинно гласуване, започваме пак да виждаме мишкуване на тези хора", допълни лидерът на ПП.
ПП-ДБ са внесли законопроект за свалянето на неговата охрана, както и на Делян Пеевски.
