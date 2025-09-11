Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
ПП-ДБ са внесли искане за допълнителна точка в дневния ред на Комисията по вътрешен ред и сигурност. Това обяви пред журналисти народният представител от формацията Атанас Атанасов.

Те настояват да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, за да се изяснят детайлите за бития полицейски началник в Русе.

Политикът напомни, че има Правилник и по тази линия искат Даниел Митов и Мирослав Рашков.

Депутатът иска да получи отговори най-вече от главния секретар, който отговаря за оперативната работа в МВР.

Атанасов коментира и ситуацията с руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша. "Провокациите от страна на Русия ще продължат и Източноевропейските страни, които са членки на НАТО и ЕС трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", посочи той.