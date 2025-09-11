ЗАРЕЖДАНЕ...
ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
© Булфото (архив)
Те настояват да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, за да се изяснят детайлите за бития полицейски началник в Русе.
Политикът напомни, че има Правилник и по тази линия искат Даниел Митов и Мирослав Рашков.
Депутатът иска да получи отговори най-вече от главния секретар, който отговаря за оперативната работа в МВР.
Атанасов коментира и ситуацията с руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша. "Провокациите от страна на Русия ще продължат и Източноевропейските страни, които са членки на НАТО и ЕС трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", посочи той.
Още по темата
/
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
09:14
"Величие" с остра критика към работата на силовото ведомство, визирайки случаите в Русе, Несебър и Хасково
10.09
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
10.09
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
09.09
Още от категорията
/
Доган с нов политически обект: За мен какви ли не приказки се носят. Жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде
16:35
Министърът на електронното управление: Хората ще усетят промяната чрез по-удобни електронни услуги
12:03
Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото и членството на България в еврозоната е по-скоро политически, а не икономически и не социален въпрос
11:30
Американското посолство в България обяви голяма промяна с кандидатстването за визи, вече е в сила
09:40
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа
10.09
Йотова: Чувството за безнаказаност на всички нива е с най-страшни последствия за развитието на държавата и обществото
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.