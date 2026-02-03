Ивайло Мирчев по време на консултациите с държавния глава Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
От своя страна Асен Василев също подчерта важността на провеждането на прозрачни избори. "Трябва да погледнем и към другите тежки задачи към служебното правителство. Една от тях, която има огромен ефект и върху финансите, здравеопазването, образованието, както и на регионалната политика и транспорта", каза председателят на ПП.
"Имаме работещ парламент, но тези закони все още не са внесени от кабинета "Желязков“. Така че, ако те са готови или на какъвто и да е етап на подготовка да се намират - най-вероятно служебният кабинет ще трябва да свиква извънредни заседания и да се изпълнят необходимите реформи", допълни Василев.
ПП-ДБ на консултациите при президента: Най-важната задача е провеждането на честни избори
