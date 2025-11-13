ПП-ДБ призоваха управляващите да се обърнат към ЕК за име на особен управител на "Лукойл"
Димитров подчерта, че правителството нарушава "един 25 -годишен публичен консенсус", с който взривяват публичните финанси. Той допълни, че маниакалността за взимане на заеми и за харчене, събира управляващите.
По темата за горивата Димитров обясни, че няма национален план за действие.
"Жечо Станков дойде за една кратка процедура и не беше убедителен. Трябва да се поиска помощ и координация от ЕС за случващото се с "Лукойл". Този особен управител трябва да е управлявал голяма компания и да е постигал успехи, за да може да се справи. Щом се констатира какво липсва - веднага да бъде попълнен държавния резерв с горивата. Имаме сериозни забележки и затова не участваме в националния план", обясни Димитров.
А Божидар Божанов заяви, че управляващите трябва да се обърнат към Европейската комисия относно особения управител на "Лукойл".
"В медийното пространство чуваме имена на бивши министри и всякакви хора и в тази връзка искаме да припомним това, което казвахме в последните дни – трябва да има много високи критерии за човека или хората, които изпълняват тия длъжности", каза Божанов и допълни, че според него избраният човек трябва да има опит именно в тази сфера и да е управлявал големи компании.
"Ако управляващите не могат да намерят такъв човек, нека се обърнат към ЕК за съдействие. Не може и не бива хора, свързани с Делян Пеевски, да отидат и да управляват рафинерията“, допълни той.
