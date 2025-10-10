ЗАРЕЖДАНЕ...
ПП-ДБ събират подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев
© Булфото
Това заяви в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме Промяната'' Асен Василев като се аргументира:
С оглед на това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи, а именно да проведе нормални разследвания и да разпита всички свидетели по делото във Варна и София, ние събрахме подписи за оставката му.
"Имаме уверението и на опозицията , че също ще се подпишат. Знаете, че трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставката на Антон Славчев. Мисля, че е крайно време този човек, който е доказал, че не може безпристрастно да води комисията, и трябва професионално да бъде премахнат“, допълни Василев.
Според Василев "най-добре е комисията да няма политическо ръководство, а да бъде над политическото“.
От своя страна съпредседателят на ,,Да, България" Божидар Божанов заяви, че ако комисията работи както трябва, би свършила добра работа би водила разследване и би била неутрална.
"По отношение на въпроса за закона на ИТН - ние сме твърдо против, защото той предвижда СРС-та. Хора като Антон Славчев видимо подслушва свидетели и ги заплашва - ще се възползва от тези СРС-та", каза още той.
