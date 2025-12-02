Асен Василев в свое видео обръщение.
"Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1 декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни. За съжаление, тези хора явно са решили да взривят държавата", каза още той.
По-рано днес коалицията ПП-ДБ призова правителството да даде оставка, но от брифинг на премиера Росен Желязков по-късно стана ясно, че кабинетът остава.
ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък, предстои още по-голям протест
© Булфото
Още по темата
/
Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация
20:59
Костадин Костадинов: Протестът е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние
19:35
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:15
Още от категорията
/
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%.
20:43
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
19:06
Министър Иванов обсъди възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Австрия
17:14
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.