ПП - ДБ зове за нов протест срещу решението на НС за бюджета
"Станахме свидетели на най-наглото гласуване в този парламент- за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет и току-що го вкараха в дневния ред на НС. Призовавам всички хора на протест в 18:00 часа, утре вечер. За да бъде блокирано това безобразие за последен път и да не им позволим да отраднем 20 милиарда дълг, който са заложили в бюджета", каза председателят на ПП Асен Василев.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че този бюджет се гласува за бъдат изтеглени милиарди от управляващите, с които да си купят гласове на следващите парламентарни предсрочни избори.
"Днес на председателски съвет поискаха Делян Пеевски да бъде преместен от кабинета му, но ГЕРБ, БСП и ИТН бяха срещу това предложение, явно тази коалиция продължава да работи- тя запазва и крадливия бюджета ", каза още той.
ПловдивКапана
преди 11 мин.
Парапетните Проститутки нямат спирачки. Искат го още и още и още. Създателят им Мунчо Боташ Крадев трябва да им припомни, че са просто употребени копейки.
Квото Такоа
преди 16 мин.
Колко милиарди външен дълг изтегли Асен Василев като финансов министър? Крадците искат те да теглят заемите, за да ги дадат на техните фирми да ги откраднат. Цялата борба е за това който ще лапне парите.
Лошо куче11
преди 1 ч. и 17 мин.
Мъжко дупе веднъж се е*е, няма КОЙ да ви вярва хората се подготвят за Коледа, на тях протести им се иска , вашата мама недоносена, да пукнете до един.
