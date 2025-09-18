Асен Василев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".
"Предстои гласуване на Закона за НСО и съкращаване на разходете. Нека Делян Пеевски да си удържи на думата и да слезе от НСО. Той днес каза, че охрана не му трябва", каза депутатът от ПП Божидар Божанов.
"Поднасяме съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия да не се политизира", каза още той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.