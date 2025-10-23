Сподели close
След 123 дни в ареста и дори след постановено смекчаване на мярката до домашен арест, Никола Барбутов и днес няма да прегърне семейството си.

Toва написаха в Facebook от партията "Продължаваме Промяната" след новината, че съдът е оставил в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. 

"Фокус" припомня, че преди около седмица съдът пусна Барбутов под домашен арест. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група за подкупи.

 

"Двете му малки деца отново ще заспят без татко си, въпреки че съдът вече призна, че мястото му не е зад решетките, справедливостта в съдебната система на България все повече изглежда като мираж", написаха още партията. 

В позицията се казва още, че битката за върховенството на закона трябва да бъде битка на всички.

"Като българи, като европейци, като хора, които вярват в правото, а не в страха.

Свобода за Благо Коцев и Никола Барбутов!", написаха още от ПП.