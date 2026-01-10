ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
© NOVA
От стартирането на системата HEMS през юни 2024 г. до момента са реализирани общо 308 мисии по оказване на спешна помощ, в които се касае за пострадали туристи в планината. А именно – 4 мисии за 2024 година, 29 мисии за 2025 година и 5 мисии от началото на 2026 година. Голяма част от инцидентите са от планинските райони в близост до Банско, Боровец, Карлово, Сапарева баня и Кюстендил.
Още на 1 януари 2026 година са осъществени две мисии. В района на Смолян е пострадал мъж, който, пързаляйки се с импровизирани средства по стръмна поляна, е получил тежка травма в областта на гърба и долните крайници. Другата акция в първия ден на януари е за 73-годишен турист, пострадал над Казанлък в Стара планина.
А в следващите дни с въздушна линейка са транспортирани първо ранен на ски писта в Банско мъж, който е с черепно-мозъчна травма, а след това и жена с измръзвания на долните крайници, която е свалена от хижа "Иван Вазов“ в Рила.
"Определено много малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист. Те не мислят в тази посока. Мислят само - че трябва да тръгнат в планината и че всичко ще бъде наред. Но в един момент планината им показва, че не са подготвени и така ги поставя в неприятна ситуация". Това обясни пред NOVA Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба в Банско.
Той подчерта, че ПСС дава съвети и препоръки, но не може да извършва никакъв контрол. "Имаме една дейност – профилактика. Това, което правим е да даваме съвети и препоръки. Но контролни функции не са ни вменени", посочи Обецанов.
Още по темата
/
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
11:02
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
09:20
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
09.01
Шофьори: Всичко е лед!
08.01
Реклама
Още от категорията
/
Николай Василев: Цялото общество - от политици до медии, се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки, останалите проблеми остават нерешени
10:44
МЗХ удължава срокове за стопаните защото две от електронните системи няма да работят до 12 януари
10:03
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
09:49
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
Решение: Дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2026 г.
09.01
Правителството създаде организация за преминаване на администрацията към утвърдения модел за "модерно работно място"
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.