ЗАРЕЖДАНЕ...
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
© Bulgaria ON AIR
Над 50 паднали дървета, накъсани жици и пропаднали пътища - такава е била ситуацията вчера там, предава Bulgaria ON AIR. Кметът на Джулюница също се е включил в разчистването.
В Лом улиците бяха залети от прииждащата река.
Ураганен вятър със силен дъжд връхлетяха Мизия. В социалните мрежи хората под видеото коментират: "Това не е Тексас, а Мизия".
Градушка, колкото лешник, нанесе щети в Шуменско.
В Плевен мъж е пострадал леко, след като пилон на чадър е паднал върху него.
В Монтана дърво се е съборило върху лек автомобил. Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупено оборудване.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Поли Карастоянова за инцидентите по Черноморието: Пред очите ни тази седмица умират невинни хора при нелепи обстоятелства
09:44
Над 1,7 млн. са чуждестранните студенти в европейските страни. У нас липсва екзотика в разнообразието
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.