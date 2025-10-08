ЗАРЕЖДАНЕ...
Паднали камъни затвориха пътя Велико Търново-Горна Оряховица, има обходен маршрут
© Илюстративна снимка
Проливните дъждове в последните две денонощия са предизвикали срутването на камъни в участъка от пътя преди църквата "Св. 40 мъченици" .
До разчистването на пътното платно се преминава по обходен маршрут през великотърновския квартал "Асенов", предава БНТ.
