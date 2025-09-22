ЗАРЕЖДАНЕ...
Пак антирекорди: До дни двама шофьори ще получат "честитки" от Пътната полиция
© bTV
От събота до тази сутрин нарушенията на скоростта в страната са общо над 1600.
Поведение като за писта засичат тол камерите в отсечката Момково - Любимец на магистрала "Марица“.
Рекордьорът преминава със средна скорост от 197 км/ч. До дни шофьорът ще получи "честитка" от Пътната полиция.
Акт и наказание ще получи и друг шофьор. В същата отсечка, но в посока към границата с Турция, тол камерите хващат още едно рекордно нарушение - 186 км/ч средна скорост, пише bTV.
За повечето шофьори това е скорост, в която реакцията е почти невъзможна.
За 60 часа през дългия уикенд тол камерите в страна заснемат над 1600 скоростни нарушения. Най-много са в област Видин, Северната скоростна тангента на София и черната отсечка край Телиш.
В края на почивката трафикът е засилен, а опашките – километрични. Най-тежка е обстановката на магистрала "Струма“ в района на Симитли.
Интензивно е движението и по магистрала "Хемус“. В късния следобед задръстване се образува 10 км преди столицата заради ремонт. През целия ден екипи на полицията са на терен и при нужда регулират трафика.
Още по темата
/
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
05.09
Експерти за новите наказания: Превенцията е от ключово значение за предотвратяване на пътния травматизъм
06.08
Шофьори на линейки: С измерването на средна скорост от ТОЛ камерите разхождането ни до КАТ ще стане ежедневие
05.08
Още от категорията
/
Историк: Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание от това на завършващ гимназията ученик
17:51
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
14:16
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да се подготвят за извънредни мерки!
11:55
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:06
Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.