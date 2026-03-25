Пак сме на дъното по покупателна способност в Европа
Това прессъобщение представя прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2025 година. Включените държави са 27-те държави - членки на ЕС. Данните са на НСИ, цитирани от ФОКУС.
Основната причина за въвеждане на прогнозни оценки на ППС е необходимостта да има налични ППС към момента на първите оценки на годишния БВП за предходната година. Настоящото прессъобщение предоставя няколко основни констатации, извадени от по-подробната статия в рубриката Statistics Explained.
Общ преглед
През 2025 г. се наблюдават значителни различия в БВП на човек от населението, изразен в СПС, между страните от ЕС. Десет държави, представляващи около 34% от населението на ЕС, надвишават средното за ЕС равнище на БВП на човек от населението. Наред с Люксембург и Ирландия, Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия са надхвърлили средното за ЕС ниво.
Голяма част от останалите страни от ЕС са близо до средното за ЕС равнище. Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения са на около 10% под средното за ЕС равнище, докато Литва, Португалия и Полша са между 10 и 20% под средното равнище.
Най-ниското ниво на БВП на глава от населението е регистрирано в България и Гърция - с 32%, както и Латвия - с 29% под средното за ЕС.
Източници на данни
В рамките на програмата на ППС на Евростат и ОИСР се извършват ценови проучвания на годишна база, обхващащи фактическото индивидуално потребление, колективното потребление и бруто образуването на основен капитал. Получените ППС се прилагат към агрегатите на БВП и националните сметки, за да се елиминира ефекта от различните нива на цените в различните държави.
Сравненията обхващат 27 държави - членки на ЕС и още 9 държави от Европа. Подробните резултати се разпространяват чрез публичната база данни на Евростат (Eurobase), докато избраните обобщени данни се публикуват на страницата на Евростат в рубриките Eurostat’s News Items и Statistics Explained.
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
Пенсиите у нас покриват едва 78% от разходите за живот. Пример – в Италия възрастните хора взимат повече от два пъти от това, което харчат
17:05
Проф. Александрова: Един човек може да зарази от 12 до 18 души с морбили, а от 1 до 3 на 1000 човека губят живота си
16:51
ГИТ: Акцент при всяка една проверка е да се установи дали чуждите работници полагат труд при същите условия, които се предоставят за българските
14:57
След разговор на Гюров и Трайков с Българската петролна и газова асоциация: Към момента няма опасност от недостиг на горива
14:56
Още днес: Има всички предпоставки част от домакинствата да получат компенсация за високите сметки на горивата
13:23
МВР: Всички политически партии, които са се кандидатирали за изборите, са обект на нашето внимание
12:15
