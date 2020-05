PalmsBet с много нови казино игри

© PalmsBet е българска компания за хазартни игри онлайн – една от най-добрите в сферата. Основателите на ПалмсБет са си поставили за цел хазартният сайт да бъде един от най-предпочитаните в България. Те работят здраво за това, поради което постоянно предлагат нови хазартни игри на потребителите си. Освен спортни залози, Палмс Бет предлага и много казино игри. В техния игрален сайт ще намерите казино слот игри и казино с игри на живо, което се водят от реални крупиета.



В раздела със слотове на казино секцията в ПалмсБет, може да намерите игри от реномирани доставчици на казино съдържание - CT GAMING, AMATIC, EGT и други. Но как може да разберете кои са най-новите игри в казиното? PalmsBet имат специална категория в казиното "Най-нови". Тук са поместени най-новите слотове, с които залагащите могат да се забавляват. В момента ни прави впечатление, че компанията има 8 нови игри. В следващите редове ще ви представим някои от новите казино предложения на компанията.



Circus Brilliant







Ако някога сте харесвали цялото забавление на цирка и шанса да спечелите големи награди и бонуси, тогава ще харесате "Circus Brilliant“ забавната онлайн слот игра от EGT. Ще се насладите на изпълнението на тюлени, мечки и слонове и ще можете да спечелите награди, докато ги наблюдавате. Има и смешни клоуни като символ, които могат да ви донесат още по-големи награди.



Тази слот игра е съвместима и с мобилните устройства, , така че можете да и се насладите чрез вашия смартфон. Играта има страхотен саундтрак, който ви вкарва направо в атмосферата на цирка и ще очаквате забавни анимации, както е точно в цирка. Всички големи награди и бонуси на играта могат да бъдат спечелени от едно завъртане, ако късметът е на ваша страна. Ако на екрана ви се паднат по много от символите с мечки, тюлени или слонове, може да спечелите до 10 000 монети спрямо вашия залог, докато клоуните може да ви донесат печалба от 15 000 монети. Слот играта Circus Brilliant може да предложи още много големи награди и си струва да я опитате в казиното на ПалмсБет.



Rise of Ra



Играта Rise of Ra може да се намери в казина, които работят с EGT - точно такова е казиното на ПалмсБет. Rise of Ra е нов слот с 5 барабана с 15 печеливши линии и можете да залагате до 20 монети на всяка печеливша линия. Може да ви се паднат две бонус функции, от които да спечелите големи награди. Първата функция за бонус се активира, когато получите три или повече символа Йероглифи навсякъде по барабаните. Когато това се случи, ще получите 15 безплатни завъртания. По време на безплатните завъртания всички печалби се умножават по 3 и може да спечелите страхотни награди.



Втората бонус функция се активира на случаен принцип в края на всеки игрален кръг. Когато това се случи, ще бъдете отведени на нов екран с 12 карти с лицето надолу. Една по една трябва да изберете картите, за да разкриете 4-те специални символа, които ще ви зарадват с висока печалба. Rise of Ra предлага шанс да играете за прогресивен джакпот и да спечелите много пари във вашата сметка.



5 Juggle Fruits



Това е още една от новите слот игри на Палмс Бет, като 5 Juggle Fruits е изключително забавна. Фен ли сте на ретро слот машини и вълнуващи бонус функции? Тогава точно тази игра е за вас. Тя също е на EGT, които са включили два страхотни бонуса и прогресивен джакпот за радост на играчите.



Българският слот разработчик е един от най-реномираните. Той предлага много атрактивни игри, като 5 Juggle Fruits не прави изключение. 5 Juggle Fruits е казино игра с 3 барабана със само няколко фиксирани линии на изплащане. Играта работи перфектно чрез нормален уеб браузър, както и на мобилния телефон. Докато въртите барабаните, ще чуете прости механични шумове, докато символите се спрат на екрана. Златната звезда е специалният символ в играта, чрез който може да спечелите най-големите награди. При активиране на някои от бонусите, също имате страхотен шанс да спечелите. Функцията на джакпота може да се задейства произволно след всяко завъртане. Ще бъдете помолени да изберете от 12 карти с лицето надолу. Тук е вашият шанс да спечелите страхотния джакпот, ако късметът ви споходи.



Може да направим заключение, че всички нови игри в PalmsBet Казино са изключително атрактивни и предлагат добри казино бонуси, с което шансът да спечелите е по-голям.