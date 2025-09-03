ЗАРЕЖДАНЕ...
Панделиева: Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце
©
Така журналистката Лияна Панделиева започва последния си пост във връзка със смъртта на пловдивчанката, ударена от АТВ в Слънчев бряг. И добавя:
18-годишният футболист Никола Бургазлиев, който няма никаква работа да се юрка из курорт с мощно превозно средство, щото така е cool, е вече убиец. Край с плановете му, край с мечтите в живота му, край с младостта му! Сега остава адвокатът му да измисля трикове, с които да намали присъдата. Но Бургазлиев започва пълнолетието си със смъртта, която е причинил и тя остава с него, дорде той е жив.
За последните два месеца младежи на възраст между 15 и 24 години извършиха убийства колкото за цял сериал, но наместо "Убийства в Мидсъмър", може да ги наречем "Ежедневна смърт в България".
Милата Христина! Няма да види момчетата си да растат, няма да види първите приятелки на синовете си, няма да рисува заедно с тях проекти за училище. Всичко свърши за майчицата, която просто е била на тротоара с мъничкото си момченце.
За него лекарите още се борят. Почти е жив, но не съвсем. Той дори още не учил най-познатата песничка: "Мила моя мамо, сладка и добричка..."
По-голямото му братче едва ли ще има сили да тръгне на училище след няколко дни. Детето тепърва трябва да проумее, че мама никога вече няма да я има; че може да си добър, да си обичан, всички около теб да са добри и все пак да си вече сираче. Без война, без страхотии. Хей така, изведнъж.
Нещо жестоко е объркано в идеята ни за живота. Тук, в България. Нещо зло превзема пространството и става все по-страшно.
Поклон, невинна Христина.
Още по темата
/
Почина Хриси!
14:37
ИПБ: Възмутени сме!
02.09
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Николай Попов: Марти и Христина остават между живота и смъртта, националният консултант по анестезиология е ангажиран със случая
24.08
Експерт по пътна безопасност: Може би вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие
23.08
Още от категорията
/
Директорът на тол управлението с важна информация за отчитането на средна скорост и претоварване
14:14
Експерти: Пожарът в Пирин вероятно ще се класифицира като най-големият горски пожар в новата ни история
12:17
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
10:55
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
10:55
България е точно в средата на класацията на страните от ЕС по производство на зеленчуци, плодове и ядки
10:23
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не можем да говорим за целенасочена атака
09:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.