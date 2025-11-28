Г-н Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие към служители на МЗ. Това също е лъжа и манипулация – не съм проявил никаква агресия и насилие. Случката, която абсолютно осъждам, се е случила далеч от мястото, на което съм бил аз. Това каза пред жулнаристи в НС депутатът Васил Пандов от ПП-ДБ.
"Фокус" припомня, че в ноща на протеста срещу Бюджет 2026 Слави Трифонов публикува изявление, в което се твърди, че при излизане от Парламента Васил Пандов посочва с пръст служителки на МЗ и протестриащи започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на жените.
По думите му от полицията са го предупредили, че повечето протестиращи са мирни, но има провокатори.
"Ще заведа дело срещу Трифонов. Когато го осъдя, ще даря парите на организации, които помагат на жени, пострадали при насилие", каза още той.
"Г-н Трифонов и г-н Пеевски се упражняват с лъжи върху мен. Г-н Пеевски ме обвини за смъртта на полицай по време на протеста на 18 септември пред НС. Имаше официално обяснение от министъра на здравеопазването и близките му, че той е страдал от тежко хронично заболяване и протестът няма нищо общо", коментира Пандов
Пандов: Ще осъдя Трифонов! Не съм провокирал насилие към служители на МЗ
