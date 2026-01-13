Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
"Трябваше да отида на годишен технически преглед, но установих, че съм забравил да си платя данъка за 2025 г. Увериха ме, че нищо не дължа, но от прегледите ми казаха, че все пак имам данъци. На 5 януари дойдох да си ги платя, но ми отговориха, че превалутират и не могат да ми вземат парите, както и че системата е затворена", разказа потърпевшият Пламен Цветанов пред NOVA.
Той добави, че има три деца, работи извън града и в момента му е изключително трудно, защото колата му е на паркинг, докато чака да заработи системата на данъчното. "Отговориха ми, че това може би ще се случи днес следобед, но трябва да дойда да платя на ръка, а не онлайн", посочи Цветанов.
Малко по-късно стана ясно, че в Дирекция "Местни данъци и такси" – Плевен вече са започнали да приемат плащания на гише.
Актуални теми
БОЦМАНА
преди 2 ч. и 0 мин.
Системата на прегледите на автомобил търси платени данъци за изминали години!... За настоящата никой не търси платено ли е или-не!
Виктор1
преди 2 ч. и 9 мин.
Проблемът не е в системата. Смяната на валутата е еднократно, нормално е да има няколко дена спиране на плащане. Проблемът е, че човека е забравил да си плати данъка или данъците. Защото ако одиде да плаща един данък на общината, те му казват и останалите, та забравил ми е малко нелогично. И така. Той си е виновен.
