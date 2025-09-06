ЗАРЕЖДАНЕ...
Парапланерист падна върху скали в Габровско
©
Вчера около 18:40 часа е получен сигнал за паднал парапланерист в района на село Скалско, община Дряново. Екипи на Планинската спасителна служба и РДПБЗН - Габрово са отишли на място.
Мъжът е транспортиран до болнично заведение, като по информация на NOVA при падането е ударил главата си.
Още от категорията
/
Близо 50% от ражданията в България са с цезарово сечение, държавата ни е сред водещите в света
16:31
Родственик на Райна Княгиня: Да ходиш за трюфели може да бъде много добро хоби, което може да ти изкара 20 000 лева
10:41
Честит празник, българи!
07:57
Ограничават движението на тежкотоварни камиони над 12 т по АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" на 8 септември
05.09
България и НАТО ще проведат едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.