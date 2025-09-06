Парапланерист е паднал върху скали в района на Габрово. Това потвърдиха за "" от пресцентъра на пожарната.Вчера около 18:40 часа е получен сигнал за паднал парапланерист в района на село Скалско, община Дряново. Екипи на Планинската спасителна служба и РДПБЗН - Габрово са отишли на място.Мъжът е транспортиран до болнично заведение, като по информация на NOVA при падането е ударил главата си.