Парламентът одобри 10 млн. евро гаранция за Фонд "ЕС за Украйна"
''За" гласуваха 108 народни представители, "против" 57, нямаше въздържали се.
Участието на страната е под формата на държавна гаранция в размер на 10 млн. евро, одобрена от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г. Издаването на гаранцията е предвидено в Закона за държавния бюджет за 2025 г.
Механизмът позволява на държави от ЕС и други донори да участват доброволно с финансови средства или гаранции. Набраните ресурси служат за обезпечаване на инвестиционни операции на Европейската инвестиционна банка в Украйна, както и за отпускане на грантове и лихвени облекчения, най-вече за инфраструктурни проекти на местно ниво.
Гаранциите на държавите се уреждат със споразумения с ЕИБ, като при евентуално активиране на гаранция загубите се покриват пропорционално от всички участващи страни.
Към момента във фонда участват 16 страни от Европейския съюз, като общият им принос надхвърля 410 млн. евро.
