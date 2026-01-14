Парламентът отложи обсъждането на измененията в Изборния кодекс
© Булфото
По време на заседанието на първо четене се предвиждаше разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията трябваше да бъде подложен общ законопроект, обединяващ приетите на първо четене на 8 януари 2025 г. предложения – законопроекта на Костадин Костадинов ("Възраждане“), както и проектите, внесени от Тошко Йорданов (ИТН) и Атанас Зафиров (БСП-ОЛ).
Едно от основните искания на опозиционните партии е въвеждането на изцяло машинно гласуване. Тази позиция те заявиха и по време на консултациите при президента, проведени малко преди коледните празници.
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 48 мин.
Няма ли мъдуровки подмяната нищо няма да спечелят.Кирето щеше да дава кодовете но после си ги запази.Дя живеят пеньоарите парапетите и пачките.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.