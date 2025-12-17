Парламентът ще разгледа удължителния закон за бюджета за 2026 г.
ФОКУС припомня, че вчера ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон за държавния бюджет. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се".
Удължителният закон ще е първа точка в дневния ред.
