Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще е водач на листата на 25 МИР в София. В 24-ти район в София, както и в Хасково водач е Делян Добрев. В 23 МИР листата води Томислав Дончев, а втора е председателят на Народното събрание Рая Назарян. Бившият образователен министър Красимир Вълчев пък ще е водач на листите в Разград.
Продължаваме промяната - Демократична България - По неофициална информация водач на 23 МИР и Благоевград ще е Николай Денков. На 24 МИР в София - съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А бившият вътрешен министър Бойко Рашков ще води в 25 МИР в София. Водач на листите в Пловдив и Хасково ще е председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата на 1 МИР в Благоевград, обявиха от партията в социалните мрежи. Втори след него е бившият председател на АПС-Доган Джевдет Чакъров.
За София- област водач на листите е Калин Стоянов. Водач в 25-ти МИР е Андрей Георгиев. На 24 МИР е Рахим Юмерефeнди. А на 23-ти - Емилия Кехайова.
Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов ще води листите във Варна и в 25-ти МИР - София. Заместник-председателят на партията Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-ти МИР-София. А Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24 МИР - София.
Председателяъ на БСП Крум Зарков ще води листата в 24-ти район в София и в Бургас. Атанас Атанасов ще е водач в 25 МИР в София, Габриел Вълков - в 23-ти.
В Пловдив листата ще се води от председателя на "Движение 21" Татяна Дончева.
Радостин Василев от МЕЧ ще е на 25 МИР в София. Водачите на 23 и 24 МИР са адвокат Христо Расташки и инженер Красимир Манов.
Тошко Йорданов ще е водач на листите на Има такъв народ във Варна и Пловдив област. Павела Митова - в Стара Загора.
Все още не са ясни водачите на листата на "Прогресивна България" на Румен Радев. Очаква се да бъде обявена утре. Както ФОКУС съобщи по-рано, плувецът Петър Стойчев ще е водач на листа на "Прогресивна България", както и Ивет Горанова. Волейболната ни легенда Владимир Николов също повежда листата на Радев в Пловдив. Информацията беше потвърдена неофициално.
