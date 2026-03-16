ПП "Възраждане" ще представи всички кандидати от партията за 3 МИР - Варна днес.

В 10 часа, в офиса на "Възраждане" във Варна, лидерът на партията Костадин Костадинов ще се срещне с медиите във връзка с предстоящите парламентарни избори през април.

На пресконференцията ще присъства още и народния представител  Коста Стоянов.