ЗАРЕЖДАНЕ...
Паскал дава обяснения по делото за контрабанда и корупция в КПКОНПИ днес?
©
Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима, предаде NOVA.
Вчера 64-годишният мъж беше върнат на "Калотина", но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.
Още по темата
/
Сърбия ни предаде Паскал
27.08
Шофьорът на Асен Василев, който бе обвинен за длъжностно престъпление и пране на пари, е бил освободен от ареста
25.02
Повдигат 2 обвинения на сътрудника на Асен Василев - за пране на пари и длъжностно престъпление
12.12
Асен Василев за ареста на сътрудника му: В показанията на Банкова има пълни глупости, ще дам имунитета си, ако ми бъде поискан
12.12
Още от категорията
/
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия университет в София и платформата на "Мебели ЯВОР"
11:31
Откриха недекларирана валута в хладилния агрегат на товарен автомобил на МП "Капитан Андреево"
11:06
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
27.08
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.