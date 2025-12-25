Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово: За много благословени години!
“Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да изправи своя образ в нас, за да бъде човекът на Бога подобен. Понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог такова високо достойнство ни е дал - да бъдем синове Божий", заяви пред медиите патриарх Даниил.
Патриархът каза още, че човек трябва да се стреми да придобие даровете, които Бог ни е донесъл - неговият божествен мир, неговото божествено снизхождение и смирение, неговата божествена любов.
"Имаме ли ги тези дарове, тези благодетели - това е богоподобието. И човекът действително ще бъде заедно с него и няма да престанем да се наслаждаваме на неговия мир и благодат. За много благословени години!:, допълни той.
