Даниил ще възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година.
Ето и графикът на богослужението:
9:30 часа - Посрещане на Българския патриарх Даниил
10:00 часа - Начало на светата Литургия
11:30 часа - Молебен за настъпващата нова 2026 година
Приканват се православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.
Патриарх Даниил ще възглави тържествена литургия в "Св. Александър Невски"
