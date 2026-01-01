Сподели close
В Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави тържествената света Литургия за празника Обрезание Господне и празника на свети Василий Велики, а след нея ще отслужи и молебен за новата 2026 година. 

Ето и графикът на богослужението:

9:30 часа - Посрещане на Българския патриарх Даниил

10:00 часа - Начало на светата Литургия

11:30 часа - Молебен за настъпващата нова 2026 година

Приканват се православните християни да вземат молитвено участие в тържественото богослужение.