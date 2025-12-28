Даниил в българската църква "Свети Стефан" в истанбулския квартал "Йешилкьой" по време на първото си мирно посещение във Вселенската патриаршия. Днес е последният ден от посещението в Инстанбул на българския патриарх.
Той пожела на светата Константинополска патриаршия мирни и благодатни бъднини.
"Ще запазим най-топли спомени от всички богослужения, всички братски срещи и събития от програмата на това посещение, което, уверени сме, ще остане в Летописите на светата Българската православна църква като наистина историческо и още една най-категорична изява на нашето богоблагословено единство във вярата, която изповядваме, и надеждата, която споделяме", каза още патриархът.
"Нека това наше единство и тази наша взаимна любов пребъдат навеки. Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!", подчерта българският патриарх Даниил.
Патриарх Даниил за визитата си в Истанбул: Нека взаимната ни любов пребъде навеки
© БПЦ
Още по темата
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
27.12
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
26.12
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
Още от категорията
/
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
15:28
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
11:38
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.