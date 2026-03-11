Трайчо Трайков изиска днес от мен да свикам извънредна комисия по енергетика, за да се гледа ЗЕВИ (Закон за енергията от възобновяеми източници). Това обяви депутатът от ИТН Павела Митова пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
"Иска се от мен да приема закон на две четения в зала и в комисия, той е изключително сложен и ние като ПГ имаме страшно много резерви по него и не сме само ние", каза тя.
Трайков е поискал на извънредното заседание да се обсъдят промени в Закона за енергетиката от възобновяеми източници. По думите му от този закон зависи получаването на 437 млн. евро средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Тя заяви още, че от ИТН са предупредили, че има вероятност да загубим парите по ПВУ поради факта, че такова законодателство не може да бъде направено "под пара" от служебния кабинет.
"В момента няма мнозинство в НС, което да приеме тези промени в Закона. Имаме сериозни съмнения къде ще отидат тези средства по ПВУ", каза тя и допълни, че няма да свика извънредна комисия по енергетика в днешния ден. Според нея е застрашено четвъртото плащане по ПВУ.
"ПП-ДБ когато два пъти приеха закони по ПВУ, едното плащане отиде за плащане пенсии, а другото за чаши. Ние пари по ПВУ, за да направим няколко фирми на ПП-ДБ по-богати, няма да направим. Ако ще е за държавата - да, но тук имаме съмнения", каза от своя стран председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
