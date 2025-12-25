Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
"Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората", пише още той.
Очевидци съобщават в социалните мрежи, че вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля, в посока Ветрен. Там има и екипи на "Пътна полиция".
