Поскъпването на хранителните стоки вече е осезаемо през последните два месеца, като се наблюдава необяснимо разминаване в цените между големите търговски вериги и малките квартални магазини. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в предаването "Лице в лице“ по bTV.По думите му, синдикатът следи цените в 600 обекта в страната и данните показват, че във веригите стоките са между 2% и 12% по-скъпи спрямо малките магазинчета."Белият боб например е с 11% по-скъп във веригите, което е пазарен нонсенс“, посочи Димитров.Друг тревожен сигнал според него е разминаването между официалните борсови цени на едро и крайните цени за потребителите. Разликата варира от 20% до 100%."Краставиците например струват 1,60 лв. на борсата, но в магазините са над 3 лв. Сиренето е от 11,63 лв. на едро до 19,70 лв. на дребно – с 72% повече. Това вече е калкулирано и хората го виждат, но обяснение липсва“, коментира президентът на КНСБ.Синдикатът вече е сезирал Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която ще направи анализ на движението на цените – от производителя до крайния търговец."До края на месеца е обещано да има прозрачен доклад за това какво се случва с цените на храните“, подчерта Димитров.Той категорично отхвърли връзката между повишаването на цените и предстоящото влизане на България в еврозоната."Инфлацията е на годишна база. Това, което се случва сега, няма нищо общо с въвеждането на еврото“, обясни Димитров.Лидерът на КНСБ коментира и бюджетната политика на страната, като я определи като "вързана на фантазия“ от 2022 г. насам. Той настоя за ребалансиране на данъчната система, включително въвеждане на нови налози, като данък върху финансовите транзакции. "ДДС-то трябва да бъде намалено, а не увеличавано“, допълни Димитров.