ЗАРЕЖДАНЕ...
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги по-скъпи от кварталните магазини
©
По думите му, синдикатът следи цените в 600 обекта в страната и данните показват, че във веригите стоките са между 2% и 12% по-скъпи спрямо малките магазинчета.
"Белият боб например е с 11% по-скъп във веригите, което е пазарен нонсенс“, посочи Димитров.
Друг тревожен сигнал според него е разминаването между официалните борсови цени на едро и крайните цени за потребителите. Разликата варира от 20% до 100%.
"Краставиците например струват 1,60 лв. на борсата, но в магазините са над 3 лв. Сиренето е от 11,63 лв. на едро до 19,70 лв. на дребно – с 72% повече. Това вече е калкулирано и хората го виждат, но обяснение липсва“, коментира президентът на КНСБ.
Синдикатът вече е сезирал Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която ще направи анализ на движението на цените – от производителя до крайния търговец.
"До края на месеца е обещано да има прозрачен доклад за това какво се случва с цените на храните“, подчерта Димитров.
Той категорично отхвърли връзката между повишаването на цените и предстоящото влизане на България в еврозоната.
"Инфлацията е на годишна база. Това, което се случва сега, няма нищо общо с въвеждането на еврото“, обясни Димитров.
Лидерът на КНСБ коментира и бюджетната политика на страната, като я определи като "вързана на фантазия“ от 2022 г. насам. Той настоя за ребалансиране на данъчната система, включително въвеждане на нови налози, като данък върху финансовите транзакции. "ДДС-то трябва да бъде намалено, а не увеличавано“, допълни Димитров.
Още по темата
/
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80% по-ниски добиви на основната съставка
10.09
Евростат: Наблюдава се рязко покачване на цените на яйцата, плодовете и млякото през второто тримесечие на 2025 г.
10.09
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
30.08
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
26.08
Още от категорията
/
Протестиращ срещу новия предмет в училище: Религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата
10.09
Проф. Огнян Минчев: Русия мобилизира всичките си ресурси, като очевидно създава заплаха за сигурността на Източна Европа
08.09
Доц. Милен Любенов: Президентът Радев прибягва твърде често до демагогия и до популизъм, но не виждам да има ясна програма как да управлява държавата
08.09
Мая Манолова: Изравнителните сметки за парно са незаконни, формулата за сградна инсталация е спряна от съда
08.09
Доц. Стефан Шивачев: Съединението е всенародно дело, подготвяно в абсолютна тайна и с участието на държавниците
08.09
Д-р Цанков: В следващите 3 г. на места изобщо няма да има спешна помощ, ако продължава да има недостиг на лекари
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.