Педагогическите специалисти ще получават по-високи заплати от 1 януари
Договорът запазва всички досегашни придобивки и добавя нови за страните по него.
Към момента няма промяна в работните заплати, тъй като все още няма приет държавен бюджет.
След обнародването на удължителния закон за държавния бюджет и подписване на анекс:
Заплатите на педагогическите специалисти ще бъдат увеличени с 5% от 1.01.2026 г.
минималната работна заплата ще нарасне с 10% от 1.01.2026 г.
Новите учителски заплати ще станат факт с подписването на анекса.
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
16:23
Доц. Йосиф Аврамов: Не е изключено инфлацията през 2026 да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година
15:10
Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
11:22
