Гроздан Караджов, правителството да се откаже от скъпия правителствен “Фалкон", заслужава адмирации. Излишни разходи за лукс и разточителство, несъответстващи на ефективността и демонстрация, която дразни хората и не приляга на европейските стандарти и практики. Това се казва в официална позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край!
Затова "ДПС - Ново начало" ще предложи да се направи и следващата, решителна стъпка - закриването на правителствения Авиоотряд-структура, с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно!
Тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари.
Що се отнася до представителните нужди на премиер, президент и председател на НС, за това има вече установени европейски практики и може се намери разумно решение с националния превозвач", се казва още в прессъобщението.
