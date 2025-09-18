Делян Пеевски.
По думите му днес живота си е загубил един достоен български полицай, докато е изпълнявал служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.
"Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства.
Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси.
Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната", допълни Пеевски.
Анонимен
преди 1 ч. и 40 мин.
Така е, защото некадърното ръководство на МВР използва полицаите сякаш не са хора - страшно много извънреден труд, абсурдни условия на труд, висока възраст за пенсиониране - защо са ги изтипосали там от среднощ? Какво точно заплашва "народните любимци" - един вот на недоверие? Борисов и Пеевски ли пазят от народна любов? Този нещастник Пеевски, който не смее на прозореца да се покаже, ще обещава нещо на семейството на поицая - това е ГАВРА!
