Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Напрежението пред парламента ескалира, предаде репортер на "Фокус". "Какво искаш, Асене?", обърна се към Асен Василев лидерът на "ДПС - Ново начало".

"Ще има държава с главно "Д“, каза още той.

"На тези хора вчера им свършиха мотивите, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия! Аз ще правя държава с главно "Д“ и няма да бъде това! Ще има държава и те са приключили! Ще има държава с главно "Д“!", допълни Делян Пеевски.

Повече четете тук.