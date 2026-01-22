Сподели close
Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес. Това написа председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски

Пеевски заяви, че за България е много важно да бъде част от тази инициатива.

Президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони. За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", заключи той.