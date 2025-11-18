Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).
Депутатите от ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.
Пеевски: Ще дарим декемврийските си заплати заради коледните добавки на пенсионерите
©
Още по темата
/
Румен Петков: Бюджет 2026 е със силно социален ангажимент, който през последните 10 години отсъстваше
17.11
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
15.11
Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно! Продължава да се краде със страшна сила
15.11
Още от категорията
/
Социалното министерство стартира проект за подобряване на условията в много сфери от обществения живот
11:39
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
16.11
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Корнелия Нинова: 8 км от околовръстния път на София ще ни струват...
21:23 / 17.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.