Делян Пеевски снощи късно вечер излезе с позиция по отношение на нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела. Пеевски посочи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал отличен пример за демокрация чрез отстраняването на Николас Мадуро.
"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", написа той.
Пеевски: Тръмп даде отличен пример за демокрация с отстраняването на диктатора Мадуро
© Булфото
Още по темата
/
Мадуро пледира "невинен"
05.01
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
23:02 / 05.01.2026
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
22:46 / 05.01.2026
Пием ли кафе на двойна цена? Какво се случва с цените на вендинг ...
22:18 / 05.01.2026
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване ...
21:26 / 05.01.2026
Проф. Малинов: ГЕРБ повече няма да си сътрудничи с ДПС "Ново нача...
20:51 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.