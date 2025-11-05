Сподели close
Лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски отново засегна темата от миналата седмица за изборите в Пазарджик и казуса около "Мухарем Мухата", предаде репортер на "Фокус". 

Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков, е заснет са направени в Хасково, а не в Пазарджик. "Фокус" припомня, че Рашков коментира, че снимката е заснета в Пазарджик, а за мъжа обясни, че не го познава. 

"Лъжливият сатрап Бойко Рашков отново излъга. Гърчи се тук пред вас като червей заедно с момичето с пеньоара. Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото време като министър на вътрешните работи. Аз съм гаранта за това!", каза Пеевски.