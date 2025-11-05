Делян Пеевски отново засегна темата от миналата седмица за изборите в Пазарджик и казуса около "Мухарем Мухата", предаде репортер на "Фокус".
Пеевски заяви, че снимките, на които Бойко Рашков, е заснет са направени в Хасково, а не в Пазарджик. "Фокус" припомня, че Рашков коментира, че снимката е заснета в Пазарджик, а за мъжа обясни, че не го познава.
"Лъжливият сатрап Бойко Рашков отново излъга. Гърчи се тук пред вас като червей заедно с момичето с пеньоара. Ще ги разкривам докрай. Няма да позволя никога повече тези хора да тормозят нашите, както са ги тормозили по времето на комунизма и по неговото време като министър на вътрешните работи. Аз съм гаранта за това!", каза Пеевски.
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
