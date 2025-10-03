Делян Пеевски.
"Има ли натиск от президента Румен върху БНТ - има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“, обясни Пеевски.
По-рано темата с колите на НСО коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че "Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри" и попита: "Кои коли му взимаме?".
