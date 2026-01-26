Делян Пеевски изпрати писмено искане за информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир до Росен Желязков, съобщиха от пресцентъра на партията.
По-рано Пеевски посочи, че изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори.
"Затова, ако не бъде внесена ратификацията в Народното събрание от Министерски съвет, ПГ на "ДПС-Ново Начало" ще внесе проект за решение на НС, с който да задължи правителството да го направи", допълни той.
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
© Булфото
Още по темата
Още от категорията
/
Доц. Орманджиев: Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията
08:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
23:01 / 25.01.2026
Блокада на всички гранични пунктове: Превозвачи от Сърбия, Босна ...
20:32 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.