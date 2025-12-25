Делян Пеевски.
"Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни.
Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!
Пожелавам ви мир, сигурност и успех.
Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои", допълни той.
Пеевски за Рождество Христово: Здраве, благодат и вяра
