Пенсиите са с най-голям дял от разходите на НОИ за ноември, сочат данни на института
©
В структурата на общите разходи през ноември 2025 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии, съобщиха от НОИ на сайта си.
Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
Общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО възлизат на 13,67 млрд. лв., което е 89,9% изпълнение на плана за годината и с 1,79 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 24,78 млрд. лв., или 90,5% от годишния план, увеличени с 2,44 млрд. лв. спрямо миналата година.
Най-голям дял сред разходите заемат пенсиите – 21,97 млрд. лв., което е 91,2% от плана. Броят на пенсионерите към ноември е 2 063 694, а средният размер на пенсията – 1 024,48 лв. Разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са 2,64 млрд. лв., или 85,8% от плана за годината, с увеличение от 180,9 млн. лв. спрямо миналата година. Общите трансфери по бюджета на ДОО достигат 11,21 млрд. лв.
Учителски пенсионен фонд
Приходите на Учителския пенсионен фонд са 138,6 млн. лв., изпълнение на плана – 99,5%, с нарастване от 14,8 млн. лв. спрямо ноември 2024 г. Разходите са 109,1 млн. лв. или 87,4% от плана, с 15,5 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.
Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
Приходите на фонда възлизат на 3,6 млн. лв., изпълнение 112,5% от плана, с 1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Разходите достигат 2,4 млн. лв., или 50% от плана, с увеличение от 0,6 млн. лв. спрямо миналата година.
НОИ подчертава, че публикуваните данни отразяват текущото изпълнение на бюджетите и позволяват прозрачност и проследимост на социалноосигурителните плащания.
Още от категорията
/
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
11:02
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:11
Искат собственикът на танкера "Кайрос" да възстанови над 270 хил. евро на България заради изтеглянето
09:53
17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
09:41
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
08:32
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.