Не искам коледни надбавки, едва ли съм единственият, но се опитах да го изясня кратко. Защото наистина всеки мрънка, каквото и да стане, или е малко или подаяние и т. нат., призна в интервю пред БНР журналистът пенсионер Евгени Петров.

"Освен това си мисля, че е крайно време, когато се дават помощи, така да са структурирани, специално в сферата на социалните дейности, че да достигат точно до тези хора, които трябва и имат нужда", коментира създателят и издател на закрития вестник "Пари".

Според него бюджетът е като брашнян чувал и като го изтупат се намират пари за коледни добавки на пенсионери и "това наддаване стана доста смешно".

"Някакво преструктуриране трябва, поне мъничко да се оправят нещата. Вече не съм оптимист, може би заради възрастта, но наистина смятам, че този бюджет е някакъв преходен. Дори в психологически план, Бойко Борисов си го призна, "нека да приемем еврото, другата година ще оправим нещата". Става въпрос, че догодина ще направят неща, които аз като десен либертарианец съм "за" – развръзването на средната заплата от МРЗ и има 1000, които следват от това развръзване", коментира Евгени Петров.

Според него е несправедливо това раздаване на пари на пенсионери, защото:

"Това донякъде не е възпитателно. Ако получавате минимална пенсия, а друг се е осигурявал повече и получава със 100 лв. отгоре, с тези добавки пенсиите се изравнят с на този, който се е осигурявал. Има елемент на несправедливост и трябва да се изчисти този елемент."