Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
©
Служителите на реда им дадоха полезни съвети как да се предпазят от измами след въвеждането на новата валута.
"За първи път виждам тая банкнота, досега не съм виждала нито долар, нито евро“, сподели една от пенсионерките. На живо пенсионерите имаха възможност да разгледат банкнотите, след като първо ги бяха видели само на видео.
От полицията обясниха на възрастните, че евробанкнотите имат уникален воден знак, който се вижда само срещу светлината, и вградена защитна нишка, която при фалшификатите обикновено е залепена или отпечатана. Пенсионерите получиха съвет да използват и фенерче, с което да осветяват банкнотите и да проверяват скритите защитни елементи.
Мнозина обаче признаха, че с пазаруването ще им бъде най-трудно
"Магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат.За първи път виждам еврото, ама смятаме, че ще се оправим, няма начин.
Имам млади вкъщи, ще се съветвам с тях да пазаруват отначалото те, аз няма да мога да се справя с магазина“, сподели друг пенсионер.
Стоян Минчев, кмет на село Крумово, посъветва: "Най-добрият вариант е безконтактното плащане, там няма какво да се случи, транзакциите минават по банков път и няма да има проблем. Ако се налага да си проверяват банкнотите, едно УВ фенерче ще им помогне много.“
От полицията напомниха още, че левове е препоръчително да се обменят само в пощите или в банките.
Още по темата
/
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
10:48
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
28.11
Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
27.11
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Още от категорията
/
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
09:36
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
26.11
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.