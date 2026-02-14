Пенсионерка: То е фрапиращо – всичко е по-скъпо, особено зеленчуците
На квартален пазар в Пловдив пенсионерката Йорданка Божинова отбелязва, че цените на тиквички, краставици, домати и ябълки са нараснали с около 30% от началото на годината. "То е фрапиращо – всичко е по-скъпо, особено зеленчуците“, споделя тя.
На най-голямата борса за плодове и зеленчуци край село Първенец търговците също потвърждават поскъпването. Според Ангел Вачев марулите са скочили в сравнение с миналата година, а цената на магданоза се е удвоила на годишна база. Най-голям ръст се отчита при тиквичките и червените и зелените чушки – до 1,25 евро за килогра, пише NOVA.
Изпълнителният директор на Стоковата борса в Първенец Илия Гатев обяснява, че оранжерийните продукти и сезонните фактори са основната причина за увеличението. Той отрича спекула и посочва, че пазарът е конкурентен, което поддържа балансирани цени.
Потребителите вече усещат ефекта на поскъпването и свиват своето потребление, а експертите предупреждават, че цените на храните може да продължат да се движат нагоре в следващите седмици.
