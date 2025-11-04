Повече от 360 000 българи работят и след пенсиониране, за да увеличат доходите си в старини. Това показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ).Според института, средното увеличение на пенсиите вследствие на допълнителния труд е около 16 лева, като България остава една от малкото страни в ЕС, където пенсиите не се облагат с данъци.Около 127 000 пенсионери са натрупали до пет години допълнителен осигурителен стаж, като повечето увеличения са скромни – между 1 и 10 лева, но има и рекорден случай на повишение от 385 лева.От НОИ отчитат устойчив ръст на работещите пенсионери – за последните пет години броят им се е увеличил с над 50%.Пример за това е Йордан Ингилизов от Благоевград, бивш служител в системата на МВР. След пенсионирането си той продължава да работи като охранител:"От 2011 г. съм пенсионер и всички години работя. Само шест месеца не съм работил. Работя, защото не достигат пенсиите – малки са. След като законът го позволява и имам физическите възможности, искам да си добавя това, което ми се полага“, споделя пред БНТ Ингилизов."Когато се преизчислява пенсия за осигурителен стаж, това се извършва служебно – лицето не трябва да подава заявление,“ обяснява Антоанета Николова, началник-сектор "Отпускане на пенсии“ в ТП на НОИ – Благоевград.Тя уточнява, че всяка година, считано от 1 април, НОИ извършва автоматично преизчисление на пенсиите въз основа на данните в системата, без пенсионерите да се явяват на място.Благоевград се нарежда на шесто място в страната по брой преизчислени пенсии за тази година. В повечето случаи увеличението на месечна база е около 16 лева, но има и изключения – при някои пенсионери добавката достига над 380 лева."Не съм целял това и не доближавам тези 300 лева. Трудовото ми възнаграждение е малко, затова и процентът, който получавам, е по-нисък,“ казва Ингилизов."Преизчислението за всеки пенсионер е индивидуално – зависи от периода на стаж, индивидуалния коефициент и осигурителния доход. Колкото по-висок е осигурителният доход, толкова по-голямо е увеличението,“ пояснява Николова.През тази година НОИ е преизчислил над 234 000 пенсии за осигурителен стаж и възраст.Освен това, все повече пенсионери с инвалидна пенсия продължават да работят – вече почти 129 000 души, което представлява увеличение от над 23% за последните три години.