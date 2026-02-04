Пет кораба ще правят проучвания за мрежа от оптични кабели в Черно море
Кабелната система трябва да свърже Ахелой с Поти в Грузия и с разклонение до Шиле в Турция, твърдят от Министерския съвет. Целта на проекта е осигуряването на нов цифров коридор между основните мрежови хъбове на Истанбул, София, Тбилиси посредством допълнителна устойчива и сигурна мрежа. От решаващо значение за реализиране на проекта "Кардеса“ е определянето на трасе.
